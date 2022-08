Lula participa de conferência de saúde e ato em defesa do SUS nesta sexta

Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde, ocorrerá na próxima sexta-feira (5), em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo Movimento Vamos Juntos Pelo Brasil (PT, PCdoB, PV, PSB, Psol, Rede e Solidariedade), participa nesta sexta-feira, 5, Dia Nacional da Saúde, de um ato em defesa do SUS, em São Paulo. O evento faz parte da Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde, organizada pela Frente Pela Vida.

O ato acontece na Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, em São Paulo, e irá tratar da importância do Sistema Único de Saúde para a vida do povo brasileiro, destacando as principais propostas para o setor. A mesa com a presença do ex-presidente tem previsão para começar às 11h.

O credenciamento para a imprensa pode ser feito até quinta-feira, dia 4, às 18h. As credenciais poderão ser retiradas no local a partir das 8h de sexta e o evento será transmitido por meio das redes sociais do ex-presidente.

Em defesa do SUS

O ato em defesa do SUS foi sugerido pelo próprio Lula em 18 de janeiro, durante uma reunião na Fundação Perseu Abramo com os ex-ministros da Saúde Humberto Costa, Saraiva Felipe, Agenor Alvarez, José Gomes Temporão, Alexandre Padilha e Arthur Chioro. Desde então, a Frente Pela Vida iniciou a organização do evento, com uma campanha a partir de 7 de abril, Dia Internacional da Saúde.

Entre abril e agosto, foram realizadas 120 conferências livres nos âmbitos municipais, regionais e estaduais de todo o país, reunindo usuários e usuárias do SUS, parlamentares, gestoras(es), comunidade acadêmica, além do Encontro de Trabalhadoras e Trabalhadores de Saúde e do Fórum Nacional das Centrais Sindicais em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

A Frente pela Vida foi criada em 29 de maio de 2020, reunindo inicialmente o Conselho Nacional de Saúde (CNS), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) e a Rede Unida, para representar a sociedade civil durante a pandemia de Covid 19.

Serviço:

Lula na Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde

Data: 05/08

Local: Casa de Portugal – Av. da Liberdade, 602 – Liberdade

Credenciamento: por meio deste link.

Fonte: PT

(03/08/2022)