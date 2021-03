Militante histórico do PT, Elias Cândido morre vítima da Covid-19

Um dos mais conhecidos militantes do Partido dos Trabalhadores na Paraíba morreu no início da noite desta sexta-feira, 5. Elias Cândido, de 86 anos, foi vítima do coronavírus. Ele estava internado desde o último dia 7 no Hospital da Unimed, em João Pessoa. Oito dias depois de dar entrada, foi encaminhado à UTI.

Seu Elias estava entre os 100 primeiros filiados ao PT na Paraíba e era conhecido por sua assiduidade aos eventos do partido e sempre portava uma bandeira do PT, que também era mantida tremulando em sua residência.

O corpo de Elias será cremado neste sábado, às 11 horas, no Crematório Caminho da Paz, em Cabedelo.

Fonte: Parlamento PB

