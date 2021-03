Cuando estoy en mi lugar está todo bien.

Aquí está todo bien. Es un pequeño esfuerzo y tiene un retorno inmediato. Vivo en las hojas que escribo y leo. Me leo en la escritura del mundo.

Me escribo al caminar, al andar por ahí. Me reconozco en la escucha plural y diversa de la comunidad, que me devuelve sus reflejos donde me veo.

En este lugar soy poderoso. Me siento seguro. No me alcanzan las palabras venenosas de quien quiera que sea. Se deshacen los engaños de la mente. Soy yo, finalmente.

Aquí respiro inmortalidad, aquella que nos es posible cuando creamos. Me reencuentro con todas las personas queridas de mi vida. Planto futuro y recojo flores. Siento mi camino en su totalidad. La suma que me completa.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/