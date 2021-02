Este es un lugar del que ya me he ido. Mi lugar es un lugar muy pequeño. Es una hoja. Un espacio apenas perceptible.

Una hoja está en el medio de muchas otras hojas. Creo en la literatura. Creo en la educación libertadora. Creo en el arte. Creo en la comunidad.

Creo en la construcción a muchas manos. Esto es lo que me redime. Vengo de una familia en que aprendí el valor del trabajo. Aprendí a respetar a las personas independientemente del nivel social.

Me hice desde abajo y tengo orgullo de mí mismo. Me enorgullece mi trayectoria. Guardo los recuerdos de todo el camino que me trajo hasta aquí. Incontables rostros y lugares.

Sentimientos y situaciones. Sigo empeñado en la continuidad de este trayecto. No estoy solo. Mi lugar – el lugar que ocupo y soy- es un espacio mínimo. Cabe en las hojas de un libro. En un cuaderno. En un bloc de dibujo.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/