Necesito un lugar para mí. Un lugar donde pueda ser yo mismo. Trabajo para encontrar ese lugar. Trato de encontrar mi libertad. ¿Qué libertad es posible cuando se ama? Vengo a las hojas en busca de mi espacio propio.

Respiro. Siento seguridad y pertenecimiento. Aquí siento el piso bajo mis pies. Estas cosas las he dicho ya muchas veces, y las sigo repitiendo no por el mero placer de repetir, sino porque hay cosas que son lo que son, no cambian, son siempre lo mismo y del mismo modo.

Escribir es una de estas cosas. Me hace sentir parte de lo eterno, un eterno concreto y real. Las hojas continúan hojas anteriormente escritas por mí y por otras personas. Aquí no hay juicios ni censura, no hay reprobación ni exigencias. Aquí soy lo que soy.

Hago mi mundo y lo habito. Es un mundo integrado por afectos de personas que me componen por dentro. Este es mi lugar, mi mundo. De aquí no salgo ni cuando salgo a la calle, que también es mía a fuerza de ya haberla leído y escrito tantas veces. Aquí mis dolores duelen menos y mis alegrías se multiplican.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/