Ontem e hoje tive e tenho

A sensação clara de ser e de ter sido

Um homem da rua

Alguém que andou e se fez nas caminhadas

Cidades e campos.

Hoje as ruas são mais nas memórias

O meu lugar é onde piso e respiro

A pele que me guarda

É a minha casa.

Vieram as sensações das cidades por onde andei e morei

Muitas calçadas e praças

Mercadinhos e supermercados

Aeroportos e bancos de praça

Escolas e quartéis

Hospitais e igrejas, não sei.

Minuto a minuto afluem à memória

Toda essa paisagem de que foi feita e é a minha vida

Praias e mares, lagos e montanhas

Por onde andei

Hoje configuram uma única paisagem

Urbana suburbana humana

Gente em busca de um destino

Um lugar no mundo

Rostos cansados e esperançados

Em que me vejo, me vi e continuarei a me ver

Alguém que lutou nas ruas

Procurou um espaço no meio das pessoas

E achou, acho

Que esse lugar é onde estou

O lugar em que piso e o ar que respiro.

Hoje a minha luta é mais para juntar

Deixar vir

Reunir toda essa memória de ruas.

