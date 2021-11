A morte prematura de Marília Mendonça, cantora cuja arte ficou sempre como sendo uma voz de libertação das mulheres e das pessoas mais humildes, comove o país.

Comove outros países vizinhos. O sentimento nos aproxima, nos une. Evocamos outras mortes precoces.

Toda morte de pessoas jovens nos toca, não importa qual seja a nossa idade.

Colocamo-nos diante do mistério da vida. O destino. O sentido do existir. Marília Mendonça nos trouxe para mais perto o direito ao acesso à arte, a falar do amor nas músicas.

Uma história de superação que nos estimula à contínua superação.