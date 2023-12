Lula: “nosso coração bate no mesmo ritmo por um Brasil justo, saudável e desenvolvido”

O compromisso do governo federal em melhorar as condições de vida do povo brasileiro foi a tônica do discurso do presidente Lula nesta sexta-feira (15), em Serra (ES), durante a inauguração de uma obra esperada há décadas pela população do Espírito Santo: o Contorno do Mestre Álvaro, obra que teve investimento federal de R$ 500,9 milhões e recursos do Novo PAC. Cerca de 2 milhões de moradores da região de Serra serão beneficiados.

Com quase 20 quilômetros de extensão, o empreendimento tem a função de aliviar o trânsito na BR-101/ES, encurtando a distância entre Serra e Cariacica em cerca de 15 quilômetros, além de reduzir o tráfego pesado na região e, consequentemente, o número de acidentes, salvando vidas.

A solenidade contou com a presença do senador e ministro licenciado dos Transportes, Renan Filho, do ministro interino da pasta, Jorge Santoro, do líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, do governador Renato Casagrande, do prefeito de Serra, Sérgio Vidigal, e de outras autoridades.

“A gente vai resolver o problema das ferrovias que o Renan falou, a gente vai resolver o problema das rodovias que ele falou. Mas a gente quer resolver, de forma prioritária, a garantia de que nesse país nunca mais uma criança vai dormir com fome por falta de um copo de leite. A gente quer garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade de um trabalho decente e digno”, disse Lula.

“A gente quer garantir que qualquer criança, qualquer adolescente, independente da origem que ele nasceu, independente do bairro que ele mora, independente da casa que ele mora, ele tem direito de disputar uma vaga na universidade com o filho do mais rico desse estado. Nós não queremos tirar nada de ninguém. Nós queremos apenas dar chance a quem nunca teve chance nesse país”, prosseguiu.

Selo dos Correios

Durante o evento, Lula, ao lado do presidente dos Correios, Fabiano Silva, lançou um selo personalizado e um carimbo comemorativo alusivos à conclusão e entrega da obra. As artes foram desenvolvidas pela equipe do núcleo de Comunicação do Governo do Espírito Santo. Elas retratam a rodovia, tendo ao fundo a montanha “Mestre Álvaro”.

Na ocasião, também foi exposto pela primeira vez o CMV – Correios Móvel Veicular, novo canal de atendimento que agrega a universalização da distribuição postal e a presença dos Correios em todo o país. O CMV é uma agência itinerante que vai aos lugares mais distantes e de difícil acesso, garantindo o acesso aos serviços postais com a qualidade dos Correios. O projeto piloto foi implantado em Castelo (ES) e atenderá os distritos de Patrimônio do Ouro, Estrela do Norte, Monte Pio e Limoeiro.

Retrocessos

Lula agradeceu à bancada capixaba por ter colocado recursos para a conclusão do Contorno do Mestre Álvaro e disse que a obra só não foi concluída antes em razão da falta de compromisso dos governos anteriores com o bem-estar do povo.

Lula lembrou ter sido obrigado a governar antes mesmo de tomar posse na presidência, para garantir os recursos para as políticas públicas e os investimentos necessários ao desenvolvimento econômico e social do país. Segundo ele, “uma situação inusitada, que nunca houve no mundo político”.

“Faltavam dois meses para tomar posse, e nós tivemos que começar a governar esse país, porque esse país não tinha sequer orçamento para que a gente administrasse 2023. E ainda colocamos na PEC de Transição dinheiro para pagar a conta dele. De um cidadão que não merecia nenhum respeito”, disse Lula, sobre a irresponsabilidade e o descaso que marcaram o governo de Jair Bolsonaro.

“Porque a verdade é que ele não inaugurou nenhuma obra aqui, mas ele inaugurou o ódio, o ódio entre filhos, o ódio entre pais, a mentira, as mais deslavadas mentiras, as intrigas entre famílias. Tem família que não conversa mais. Tem pai que não conversa com filho, tem filho que não conversa com mãe, tem irmão que não conversa com irmão por causa de um facínora, um facínora que pregou ódio durante quatro anos nesse país, mentiu e pregou ódio. Vê se alguém lembra quantas faculdades ele inaugurou, vê se alguém lembra quantas escolas técnicas ele inaugurou”, acrescentou.

Lula disse ainda que, durante os quatro anos do governo passado, foram investidos apenas R$ 20 bilhões no setor de transportes. “Nós, apenas no ano de 2023, já colocamos 23 bilhões de reais nos transportes. Isso vale para os transportes, vale para a educação, isso vale para a saúde, isso vale para qualquer coisa, inclusive para financiamento do pequeno e médio produtor rural, a política de crédito que nós estamos fazendo para o pequeno e médio empresário, para o pequeno e médio empreendedor individual, é quatro vezes, neste ano, o que ele fez em quatro anos”, ressaltou.

Lula prosseguiu: “Este país saiu de um momento de tortura pra voltar com um momento de paz, de tranquilidade, de crescimento econômico, de geração de emprego e de distribuição riqueza. Se preparem porque muita coisa boa vai acontecer neste país. Se preparem porque o emprego vai crescer, junto com o emprego vai crescer o salário. Se preparem porque nós vamos criar uma poupança para o ensino médio para que nenhuma menina e nenhum menino desista de fazer o ensino médio e ainda perder uma profissão”.

Críticas às elites

Segundo o presidente, a irresponsabilidade do governo passado com a vida do povo reflete a mentalidade das elites brasileiras, avessas a tudo que diga respeito à vida.

“Porque o ódio contra nós é porque eles não gostam de trabalhador pobre. Eles não gostam de negros. Eles não gostam de liberdade e autonomia das mulheres. As mulheres têm que ser objeto, não. A mulher é cidadã, é sujeito da história e ela não tem que pedir licença para ninguém. Eles não gostam de LGBT, não gostam de negro, não gostam de nada que não seja o tradicional nesse país. E é tudo que eu gosto. É tudo que eu gosto. Eu gosto de gente. Eu gosto de ser humano. Eu tenho sentimento. Eu não sou algoritmo. Eu sou um ser humano com sentimento, que eu governo com o coração”, disse Lula.

Ele acrescentou estar “sentindo o batimento do coração de vocês, e nosso coração bate no mesmo ritmo por um Brasil mais justo, por um Brasil mais saudável, por um Brasil mais desenvolvido, por um Brasil que não tem que esperar 40 anos para fazer uma operação na área de transporte mais importante da Serra”. Segundo Lula, sua volta à presidência é mais uma oportunidade para denunciar o preconceito das elites contra o povo pobre..

“Isso só pode ser coisa de Deus. Não tem outra explicação. Não está escrito nos livros de história, não está escrito nos livros de sociologia, não está escrito nos livros de filosofia. Somente Deus é que poderia fazer que o filho de Dona Lindu, semi-analfabeto, que não morreu de fome, fosse eleito três vezes presidente da República desse país. E voltamos, voltamos porque eu quero provar mais uma vez, é preciso provar, eu quero provar mais uma vez que o metalúrgico, o torneiro mecânico, pode fazer por esse país o que em 500 anos a elite brasileira não fez pelo povo brasileiro.”

Renan Filho também falou da incompetência e irresponsabilidade do governo passado.

“Ao longo dos últimos anos transformaram o Brasil, a nona economia do planeta, em um dos países que menos investiu os seus próprios recursos em toda a nossa região. Para que o povo do Espírito Santo tenha noção do que isso significa, o Brasil, no ano passado, em transportes, investiu somente o mesmo que o Uruguai, que é um país com 3 milhões de habitantes, enquanto nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Lá eles investiram 1 bilhão de dólares, e a gente investiu aqui no Brasil inteiro, no governo passado, 1,4 bilhão de dólares apenas. Foi por isso que o povo brasileiro ficou com a sensação, ao longo dos últimos 6 anos, de que esse país não entregava a obra”, disse.

Já o líder Fabiano Contarato destacou a importância da inauguração do Contorno do Mestre Álvaro para a melhoria do trânsito e a preservação da vida.

“É tão bom estar do lado de um presidente e de um partido que colocam o pobre no centro, que colocam o pobre como prioridade. Essa obra vai impactar a vida de milhões de pessoas, mas eu fui delegado de trânsito, presidente. E eu sei que essa obra vai salvar muitas vidas, porque vai tirar caminhoneiros do perímetro urbano. Essa obra vai salvar vidas, essa obra vai reduzir a desigualdade. É muito bom estar do lado de um partido que tem empatia, que tem amor, que tem empatia se colocando na dor do outro”, afirmou.

Fonte: PT

(15-12-2023)