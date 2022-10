Lula encerra campanha no Nordeste com caminhadas em Salvador e Fortaleza

Por Tiago Pereira

Candidato da coligação Brasil da Esperança foi dar o último apoio decisivo a Jerônimo Rodrigues e Elmano Freitas que disputam com chances os governos da Bahia e do Ceará, terra de Ciro Gomes

O candidato da coligação Brasil da Esperança à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez seus penúltimos compromissos de campanha em Salvador e Fortaleza nesta sexta-feira (30). Neste sábado (1º), ele participa de caminhada em São Paulo, no último ato antes das votações no domingo (2). A ida do ex-presidente às capitais nordestinas busca consolidar a virada dos candidatos da coligação aos governos da Bahia e do Ceará.

Na capital baiana, Lula percorreu as ruas da Península de Itapagipe, na Cidade Baixa, em carro aberto. Junto ao presidenciável, estavam, Jerônimo Rodrigues (PT), candidato ao governo, e o senador Otto Alencar (PSD), candidato à reeleição. Também participaram o atual governador Rui Costa (PT) e seu antecessor, Jaques Wagner.

Acompanhados por milhares de pessoas, eles cumpriram o trajeto até a Colina Sagrada do Senhor do Bonfim, no bairro do Bonfim. Após descer da caminhonete, Lula cumprimentou apoiadores e deixou o local sem falar com a imprensa.

Pesquisa AtlasIntel/A Tarde divulgada na última terça-feira (27) mostra Jerônimo com 46,5% das intenções de voto. Seu principal concorrente é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (UB), que chegou a liderar as pesquisas, mas agora teve 39,6% das intenções de voto naquela pesquisa. Considerando apenas os votos válidos (excluindo brancos e nulos), Jerônimo tem 47,6% e está no limite para decidir a eleição já no primeiro turno.

Pelas redes sociais, Jerônimo celebrou a visita de Lula:

Ceará

No final da tarde, Lula desembarcou em Fortaleza. Do mesmo modo, ele percorreu as ruas da capital cearense ao lado do seu candidato ao governo Elmano Freitas (PT), e ao Senado, Camilo Santana, também do PT), além de outros políticos aliados. Aos milhares, os apoiadores seguiram o cortejo a pé, gritando frases de ordem, com faixas e bandeiras.

Assim como Jerônimo, Elmano também arrancou atrás nas pesquisas, mas desponta como favorito nessa reta final. Pesquisa Real Time Big Data divulgada hoje pela TV Record mostra o petista com 39% das intenções de voto, sete pontos percentuais a mais que Capitão Wagner (UB), apoiado por Bolsonaro, que tem 32%. Roberto Cláudio (PDT), em terceiro lugar, tem 18%. Na semana passada, Elmano e Wagner apareciam tecnicamente empatados.

Num eventual segundo turno, o petista também venceria o bolsonarista, por 46% a 42%, de acordo com o levantamento.

Fonte: Rede Brasil Atual

(30/09/2022)