Por ahora, o hasta ahora, no sé bien cuál sería la expresión correcta, es más ayer y mañana que propiamente esto que está aquí.

Mañana la elección de Lula presidente, esperamos.

Orden y progreso. Es eso.

Dejar lo que está fuera de su lugar, ponerlo en su lugar, y empezar de nuevo.

Mañana y ayer, decía.

Ayer, miedos que se olvidaron que no pasan de recuerdos. Si mal no recuerdo, tales hechos al final no sucedieron.

Estuve esperando que sucedieran, estuvo muy cerca de suceder, pero gracias a Dios, no me pasó nada.

Un susto enorme. Y una fe que creció gracias a que, a pesar del miedo, subí esa escalera.

Pero este y otros recuerdos, se olvidaron que son recuerdos. No son presente. Tengo que guardarles de una vez por todas en la gaveta respectiva: recuerdos. Cosas pasadas. O no pasadas, pero al menos archivadas. Guardarlas y se acabó.

Entonces ahora. Presente. ¡Presenten, armas!

Mi arma ahora es el voto. Lula presidente. PT. Lula y Alckmin. Perfectamente.

Antes era soldado y tenía que obedecer la voz de mando. Presentar el arma.

Ha pasado tanto tiempo y todo está tan vivo.

Ahora el ejército argentino que cometió gravísimos delitos contra la humanidad, se puso en caja. Mejor dicho, lo pusieron en caja.

Justicia. Es lo que está faltando en Brasil.

Las cosas en su lugar. Pasado pasado. Presente presente.

¿Y mañana? De aquí a una semana María vuelve.

Lula presidente. María en casa. Perfectamente.

Pero ¿Y ahora?

Ahora el sol nace más hacia el sur.

La luz bellamente cubre el mundo.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/