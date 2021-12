Lula e Alckmin confirmam presença no Congresso do Sindicato dos Aposentados

Por Júlia Pereira – Rádio Brasil Atual

Jornal Brasil Atual também destaca semana de definição para matérias pendentes de 2021 no Congresso Nacional

Começa nesta quinta (15), a 6ª edição do Congresso Nacional do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O evento reunirá cerca de 800 delegados da entidade de todo o Brasil para eleger a nova diretoria e debater sobre a situação de idosos e idosas do país, explica João Inocentini, presidente do sindicato.

“Nesta pandemia, os aposentados foram o que mais perderam. Porque o governo ajudou as empresas, os desempregados, os trabalhadores, mas não ajudou o aposentado. Nós queremos recuperar nosso poder de compra, com essa perca que nós tivemos. E também o desemprego afetou diretamente os aposentados. Pois todos nós perdemos alguém da família, […] então quem está sustentando (a casa) é o aposentado”, afirma Inocentini.

O congresso também irá contar com a participação de lideranças sindicais e políticas, como o ex-presidente da república, Luís Inácio lula da silva, e o ex-governador de são Paulo, Geraldo Alckmin.

Em ano pré-eleitoral, o presidente da entidade destaca a importância daqueles candidatos que assumirem um compromisso com a população idosa e aposentada. “Os candidatos que assumirem os compromissos conosco, nós vamos apoiar, trabalhar e ajudar eleger. Porque eu costumo dizer, nós estamos fazendo hora extra, e não podemos mais errar. E nós erramos muitos, porque a gente não aprendeu a votar”, destaca.

Durante a 6ª edição do congresso, também será lançado um livro com os destaques dos 21 anos de história do sindicato. Com cerca de 300 mil associados representados por mais de 80 subsedes em todo o país, o Sindnapi é hoje o maior sindicato da América Latina.

No livro, nós estamos contando a história do sindicato, de luta desses 21 anos. E nesses mais de 20 anos, quase toda a imprensa, jornais e televisão falam do aposentado, do idoso, e a gente conseguiu avançar bastante. João Inocentini ainda relembra as lutas e conquistas para os direitos dos aposentados e afirma “se não fosse nós, hoje o salário do aposentado seria ainda 600 reais”.

A 6ª edição do congresso nacional do sindicato dos aposentados, pensionistas e idosos será realizado nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, na colônia de férias da entidade, localizada no município de Mongaguá, em São Paulo.

