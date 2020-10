Líderes mundiais e celebridades participarão de evento da OMS no Dia Mundial da Saúde Mental

No Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, líderes mundiais, celebridades reconhecidas internacionalmente e defensores da saúde mental se reunirão para o grande evento da Organização Mundial da Saúde (OMS). Este é primeiro evento virtual de advocacy da OMS para o tema e terá foco na necessidade urgente de abordar o subfinanciamento crônico do mundo em saúde mental – um problema colocado em destaque durante a pandemia de COVID-19.

Cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com transtorno mental, 3 milhões de pessoas morrem todos os anos devido ao uso nocivo do álcool e uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio. E agora, bilhões de pessoas em todo o mundo foram afetadas pela pandemia de COVID-19, que está causando um impacto adicional na saúde mental das pessoas.

O grande evento, que é gratuito e aberto ao público, será transmitido no dia 10 de outubro das 16h às 19h CEST (11h às 16h no horário de Brasília) nos canais da OMS no Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e TikTok.

E será conduzido pela premiada jornalista Femi Oke, que apresentará uma lista de apresentações e conversas com celebridades e ativistas sobre suas motivações para defender um maior investimento em saúde mental, incluindo:

Cynthia Germanotta : presidente da Born This Way Foundation, iniciativa que cofundou com sua filha, a cantora Lady Gaga, e Embaixadora da Boa Vontade da OMS para a Saúde Mental.

: presidente da Born This Way Foundation, iniciativa que cofundou com sua filha, a cantora Lady Gaga, e Embaixadora da Boa Vontade da OMS para a Saúde Mental. Alisson Becker : goleiro do Liverpool e da seleção Brasileira de futebol e Embaixador da Boa Vontade da OMS para a Promoção da Saúde;

: goleiro do Liverpool e da seleção Brasileira de futebol e Embaixador da Boa Vontade da OMS para a Promoção da Saúde; Natália Loewe Becker : médica e Embaixadora da Boa Vontade da OMS para a Promoção da Saúde;

: médica e Embaixadora da Boa Vontade da OMS para a Promoção da Saúde; Talinda Bennington : esposa/viúva do principal vocalista da banda Linkin Park, Chester Bennington, e sócia fundadora da organização de defesa da saúde mental 320 Changes Direction;

: esposa/viúva do principal vocalista da banda Linkin Park, Chester Bennington, e sócia fundadora da organização de defesa da saúde mental 320 Changes Direction; Klas Bergling – DJ, músico e produtor Tim “Avicii” Bergling e cofundador da Fundação Tim Bergling;

– DJ, músico e produtor Tim “Avicii” Bergling e cofundador da Fundação Tim Bergling; Korede Bello : Cantor e compositor nigeriano;

: Cantor e compositor nigeriano; Jonny Benjamin: ativista da saúde mental, produtor de cinema e palestrante.

Durante o evento, líderes nacionais e internacionais que defendem a saúde mental em seus próprios países e organizações falarão sobre os benefícios desse compromisso. Entre eles, estão:

Sua Majestade, a Rainha Mathilde da Bélgica ;

; Epsy Campbell Barr , primeira vice-presidente da Costa Rica;

, primeira vice-presidente da Costa Rica; Sigrid Kaag , ministra do Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento da Holanda;

, ministra do Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento da Holanda; Peter Sands , diretor executivo do Fundo Global de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária;

, diretor executivo do Fundo Global de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária; Muhammad Ali Pate, diretor global de Saúde, Nutrição e População do Banco Mundial.

Além da participação de celebridades, defensores e líderes mundiais, o evento também transmitirá curtas-metragens destacando as iniciativas da OMS e de parceiros para melhor a saúde mental em todo o mundo. Os filmes apresentam programas que abrangem países como Jordânia, Quênia, Paraguai, Filipinas e Ucrânia e cobrem uma variedade de questões de saúde mental, incluindo autoajuda, gerenciamento de estresse, saúde mental de adolescentes, saúde mental e profissionais de saúde, prevenção de suicídio e melhoria da qualidade de vida de pessoas com demência e seus cuidadores. O vencedor do melhor filme de saúde mental, uma categoria recém-criada no Festival de Cinema de Saúde para Todos da OMS, também será anunciado durante o evento.

“A saúde mental é uma preocupação para todos nós”, disse Dévora Kestel, diretora do Departamento de Saúde Mental e Uso de Substâncias da OMS. “Ainda assim, por várias décadas, o investimento em saúde mental ficou terrivelmente aquém do que é necessário em todos os países do mundo.

A COVID-19 deixou dolorosamente claro a necessidade de garantir que nossos serviços de saúde mental não sejam apenas robustos o suficiente para fornecer atenção por meios alternativos quando as visitas aos centros de saúde não forem mais possíveis, mas também capazes de fornecer suporte a um maior número de pessoas. O grande evento destacará que há um caminho a seguir, quando há um compromisso com o investimento, e que esse investimento traz benefícios positivos que vão muito além da saúde pública”.

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(02-10-2020)