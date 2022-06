Aquello que sé de mí y me libera

Lo que me reconcilia conmigo y con mi pasado, con mi historia

Lo que me da paz interior y me consuela y me alegra

No lo puedo decir, aunque quisiera

Es un viaje personal

Lo he venido encontrando largamente, lentamente

Y está aquí, soy yo

Es esto que escribo esta mañana lluviosa

No soy perfecto, como no lo es nadie

No necesito gustar de quien no gusto

Lo he venido registrando en incontables escuchas y conversaciones

Está en mis libros y artículos sociológicos

En un cuadrito que revela la belleza de lo que son

Las flores que vinieron después de la lluvia

Es esto: las flores después de la lluvia.

Puedo gambetear

Puedo también patear

Puedo gritar y chillar,

Puedo cantar

Pintar y poetizar

Y puedo también ver la página de hoy que escribo

Es un nacimiento todo el tiempo.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/