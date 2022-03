Lançamento da Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde

Com o objetivo de chamar a atenção para a importância de uma saúde, gratuita e universal, a Frente pela Vida chama toda a sociedade brasileira para construir a Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde. O lançamento será na tarde do 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. A atividade virtual será transmitida pelos canais do YouTube das entidades integrantes da Frente e demais canais de comunicação popular. A TV Abrasco irá transmitir.

O momento não poderia ser outro. A população reconheceu a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) no enfrentamento da pandemia da Covid-19, mesmo descapitalizado pelo Teto de Gastos (Emenda Constitucional 95) e atacado por setores políticos e econômicos que entendem a saúde apenas como mercadoria.

Nesse sentido, a Frente Pela Vida apresentou a proposta de organização de um grande encontro presencial entre os diversos movimentos ligados à luta pelo direito à saúde para agrupar bandeiras de luta: uma Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde, a ser realizada em 5 de agosto. A Conferência Nacional Livre irá se somar ao processo preparatório da 17ª Conferência Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que acontecerá em 2023.

Para o debate e divulgação do evento, a Frente disponibilizará em seu site as artes de convocação, publicações e demais produtos na seção Baixe Materiais. Já é possível encontrar os seguintes documentos preparatórios: Tese 2021-2022 do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) , Fortalecer o SUS, em Defesa da Democracia e da Vida, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e o Relatório da 16ª Conferência Nacional de Saúde.

Fonte: Rede APS

(15/03/2022)