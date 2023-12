Un libro que hago y rehago

Visito y revisito

Corrijo y mejoro

O no sé si empeoro

Espero que no

Sea como sea

Este acto de ir y venir

De la gaveta al libro

Y del libro a la gaveta

Le hago una gambeta al tiempo

Y me adentro una vez más en lo que me une y me reúne

Me junto con mi familia y la comunidad, el mundo circundante

Respiro eternidad pues mis textos son reuniones de tiempo

Florecimientos de vida y experiencia

La mirada poética y literaria

Es mi casa mayor

Un lugar de acogimiento

Miento si digo que no me fascina

Rehacer mi historia a mi favor

Reinsertarme en el presente

Con lo aprendido en esta ya larga jornada

Y seguir aprendiendo

Cada vez más abierto y sorprendido.