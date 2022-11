Justiça já!!!

Todas as coisas todas as coisas tem um tempo. Houve um tempo de terror, medo, retirada de direitos sociais e trabalhistas. Foi o tempo em que a vida não valia nada no Brasil.

Mas esse tempo passou, pela via da prática do direito de votar. A cidadania escolheu a vida. A cidadania decidiu que queria e quer a democracia de volta. É tempo de fazer valer a lei.

Tempo de que a justiça de fato funcione. Tempo de fazer saber às pessoas que se opõem ao retorno democrático, que esse tipo de ação é ilegal. Caso a lei não seja cumprida, estaria o Brasil voltando ao ponto anterior. Não pode continuar a haver impunidade para crimes comuns, crimes contra a pessoa humana, racismo, misoginia.

Justiça é imprescindível. É hora de que o aparelho do estado funcione como deve, atendendo aos seus fins. Servir a população. Defender a cidadania de todo e qualquer ataque contra os direitos da pessoa humana, assim como ataques ao bem comum. As vias de circulação devem ser desimpedidas. Não há liberdade para atentar contra a liberdade!

Fascismo, neonazismo, devem ser tratados como o que são: crimes da pior espécie. Deve ser reprimida com rigor, toda prática que aponte para a destruição do estado democrático de direito.