JMJ 2023: lançado o hino oficial com o título “Há pressa no ar”

Por Rui Saraiva

O hino foi composto pelo padre João Paulo Vaz e pelo músico Pedro Ferreira. Tem arranjos de Carlos Garcia e inspira-se no tema da JMJ portuguesa: “Maria levantou-se e partiu apressadamente”

“Há pressa no ar” é o título do hino oficial da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa 2023 e foi apresentado nesta quarta-feira, 27 de janeiro.

O hino tem letra do padre João Paulo Vaz e música de Pedro Ferreira, professor e músico, ambos da diocese de Coimbra, no centro de Portugal. Os arranjos são do músico Carlos Garcia.

A canção, inspirada no tema da JMJ Lisboa 2023 [«Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc1,39)], desenvolve-se em torno do ‘sim’ de Maria e da sua pressa para ir ao encontro da prima Isabel, como relata a passagem bíblica.

Ao cantar este hino, os jovens de todo o mundo são convidados a identificarem-se com Maria, dispondo-se ao serviço, à missão e à transformação do mundo. A letra evoca também a festa da JMJ e a alegria centrada na relação com Deus.

A canção oficial da JMJ Lisboa 2023 foi escolhida em concurso nacional, aberto à participação de portugueses maiores de idade. O Comité Organizador Local (COL) recebeu mais de uma centena de candidaturas, que foram analisadas por um júri composto por profissionais das áreas da música e das artes.

Como requisitos principais para a participação na competição foi pedido aos participantes que o hino oficial se inspirasse no lema da JMJ 2023, definido pelo Papa Francisco, nos objetivos da JMJ, entre os quais sobressai o da evangelização e também na cultura portuguesa.

O tema foi gravado, em duas versões: em português e na versão internacional em cinco idiomas (português, inglês, espanhol, francês e italiano).

Recordemos que neste dia 27 de janeiro completam-se 3 anos do anúncio oficial da edição portuguesa da Jornada Mundial da Juventude. Foi durante a edição do Panamá de 2019. Em 2023 será em Lisboa.

Fonte: Vatican News