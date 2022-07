Inversão de valores. O sentido das palavras

Imprescindível retomarmos estes eixos.

Apologia da violência é crime.

Mentira e difamação como política de estado.Inaceitável.

Não podemos nem devemos silenciar diante do inaceitável.

O país deve retornar ao rumo construtivo.

Quem trabalha deve ser valorizado, valorizada.

Quem trabalhou durante toda a sua vida deve ser respeitado, respeitada.

Não se pode deixar que o país prossiga no rumo da destruição.

A defesa da vida não é uma frase vazia.

Compreende um compromisso concreto com a construção.

O conhecimento, a educação, a arte, a cultura, a produção, a saúde.

O futuro não pode ser cancelado em nome de nada.

A confusão deve ser dissipada.

As palavras possuem significados, provocam efeitos.

Os atos trazem consequências.

É tempo de refazer as opções.

Escolha o melhor.

Quem trabalhou pelo Brasil, pela inclusão social, contra a fome.

Basta de negar a evidência.

A morte não é uma opção. Pelo menos para a pessoa sadia.

Não permita que sigam matando a esperança.

O Brasil tem jeito! Foram muitos anos de quebra da ordem social.

Apologia da tortura.

Estímulo à compra de armas.

O golpe de estado de 2016 nos trouxe de volta o pior da política.

A política do engano.

A inversão de valores

A confusão da consciência.

O enevoamento da percepção e da compreensão.

Devemos voltar para o reto caminho

Reconstrução nacional e social.

Essa é a tarefa!

