Lula participa de ato público em Brasília nesta terça-feira

Evento ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e tem início previsto para as 17h. TvPT faz transmissão ao vivo

Lula chega ao Distrito Federal nesta terça-feira (12) para dois dias de compromissos, com o objetivo de conversar com lideranças políticas e sociais e expandir o movimento Vamos Juntos pelo Brasil.

Ainda na terça, o ex-presidente se encontra com empresários e recebe da Confederação Nacional do Comercio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) a Agenda Institucional do Sistema Comércio, documento com propostas e sugestões do segmento.

Logo depois, Lula segue para o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde participa de ato público marcado para as 17h. O evento será transmitido pela TvPT (vídeo abaixo).

Já na quarta-feira (13), pela manhã, Lula tem encontro com parlamentares.

Ato público com Lula

Dia: 12 de julho

Horário: 17h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

A imprensa pode credenciar seus profissionais por meio deste link.

O público interessado em comparecer ao evento deve se credenciar por aqui.

Fonte: PT

(11/07/2022)