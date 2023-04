Identidade

Me entristece ver pessoas que perdem a perspectiva

Auges libertários na juventude, substituídos por não sei que espécie de atitudes fora do tempo

Não me sinto mais nem menos do que ninguém

Apenas vejo, com a unidade que a perspectiva do tempo me possibilita

Que não me afastei nem um milímetro do sentido da minha luta

Luta que não se limitou aos tempos da mobilização estudantil

Sobreviver em circunstâncias adversas

Despertar à consciência de quem me fui tornando e quem continuo querendo ser

É a colheita que venho recolhendo nestes tempos em que a fragilidade e a precariedade me trazem de volta para o começo.