Humanização no atendimento do SUS em pauta na Ágora Abrasco

Por

O debate sobre a Política Nacional de Humanização (PNH) é pauta de mais um encontro da Ágora Abrasco, na quinta-feira (28), a partir das 16h. Desde 2003, a PNH busca efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. O evento será transmitido ao vivo pela TV Abrasco.

O evento conta com a participação de Dário Frederico Pasche (UFRGS), Regina Benevides (UFF), Gustavo Tenório (FCM/UNICAMP) e coordenação de Rosana Onocko, presidente da Abrasco.

As políticas de humanização propõem a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde e orientam uma série de práticas e procedimentos que visam potencializar a autonomia e a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade onde vivem, através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde.

Este debate pretende entender se a humanização ainda teria um papel no processo de reconstrução do SUS como política pública. Considerando quase duas décadas da PNH, quais seriam as inflexões necessárias para radicalizar a humanização como valor do cuidado?

O lugar da humanização no fortalecimento do SUS

28/04, 16h

Convidados:

Dário Frederico Pasche – UFRGS

Regina Benevides – UFF

Gustavo Tenório – FCM/UNICAMP

Coordenação:

Rosana Onocko – Presidente da Abrasco

Fonte: Abrasco

(19/04/2022)