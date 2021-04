Hoy llegué a verme

Dentro de mí mismo

Tal como soy

Exactamente la figura de mí que veo cuando me miro en el espejo

Me dió una alegría

Verme así como soy

Y gustar de mí

Ya no era el yo niño

Sino el que soy ahora

Me parece que mi vida recuperó

Una condición antigua y primera

Veo y me veo libre en el mundo

Horizonte de vida

Sin miedos ni expectativas

Sin presiones ni cobranzas

Existencia integrada

Un alivio sentirme así

Verme así

A esta altura de mi vida

Cuando tantos inviernos

Ya se fueron

Pero no aquí adentro

Donde miro todo y a mí mismo

Con atención y sorpresa

Todo es nuevo

Y yo también.

El cielo

La luna

Las estrellas

Respiro.

Casi no pienso

Puedo leer y leo

Y me sorprende y me agrada

Leer sin pensar

Leer sin pensar es un contacto real, no mediado ni filtrado

Vivir así no me cansa

Descanso

No necesito pensar ni preocuparme

Basta amar y estar aquí

Este tiempo sin tiempo

Original y primero

Eterno y único.

(09-01-2021)

