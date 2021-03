Governadores reafirmam compromisso com a vida, saúde e empregos

Os governadores que integram o Consórcio Nordeste divulgaram nota (veja a íntegra abaixo) sobre a ação judicial do governo federal contra as medidas preventivas decretadas por três governadores de diferentes regiões do país.

“Com muita surpresa, recebemos a notícia de que o presidente da República propôs ação judicial contra medidas preventivas decretadas por 3 governadores, entre os quais o da Bahia”, diz a nota.

De acordo com os governadores do Nordeste, “as medidas visam evitar colapso do sistema hospitalar e foram editadas com amparo no artigo 23 da Constituição Federal, conforme jurisprudência do STF”.

Na nota, os governadores prestam solidariedade aos demais executivos atingidos pela decisão, ao mesmo tempo em que convidam “o presidente da República a somar forças na luta contra o coronavírus, que tem trazido tantas mortes e sofrimentos”.

Os governadores, por fim, reiteram que só existe uma forma de proteger a economia e os empregos: enfrentar e vencer a pandemia. “Somos a favor da Vida, da Saúde e dos Empregos”, afirmam.

Assinam a nota os governadores:

Wellington Dias

Presidente do Consórcio

Governador Do Estado do Piauí

Renan Calheiro Filho

Governador do Estado de Alagoas

Paulo Câmara

Governador do Estado do Pernambuco

João Azevedo

Governador do Estado da Paraíba

Camilo Santana

Governador do Estado do Ceará

Flávio Dino

Governador do Estado do Maranhão

Rui Costa

Governador do Estado da Bahia

Fátima Bezerra

Governadora do Estado do Rio Grande do Norte

Belivaldo Chagas

Governador do Estado do Sergipe

(19-03-2021)