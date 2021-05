Giro de solidariedade: Campanha “Periferia Viva” faz doações no Dia das Mães

O programa Central do Brasil, uma parceria entre o Brasil de Fato e a TVT, produz todas as semanas o quadro Giro de Solidariedade, que dá visibilidade a ações solidárias praticadas por movimentos populares de todo o Brasil durante a pandemia de covid-19.

Nesta semana, o quadro traz o trabalho realizado pela Campanha “Periferia Viva” na doação de marmitas e cestas básicas com alimentos saudáveis para populações vulnerabilizadas.

Neste 9 de maio, em que é celebrado o Dia das Mães, as organizações que fazem parte da campanha vão promover doações de cestas básicas e de materiais de enxoval de bebê para as mães da Ocupação Novo Caldeirão, em Juazeiro do Norte (CE).

Segundo Emille Sampaio, integrante da Rede de Médicos e Médicas Populares, uma das entidades que fazem parte da campanha, o processo de solidariedade é ainda mais importante neste período de crise econômica e sanitária.

“Nossa intenção é promover uma solidariedade de classe. Como diz o revolucionário moçambicano, Samora Machel, a solidariedade é diferente da caridade. Ela busca somar forças para o mesmo objetivo. Nosso objetivo é ir nas raízes do problema que causa essa miséria”, afirma Sampaio.

Saiba mais assistindo ao quadro Giro de Solidariedade.

O Central do Brasil é um programa de coprodução Brasil de Fato e TVT, com apoio de movimentos populares das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, e traz informações e outros conteúdos voltados à formação da classe trabalhadora. O programa vai ao ar segunda a sexta-feira, às 20h, na Rádio Brasil Atual (98,8 FM) e na rádio web Brasil de Fato.

Edição: Daniel Lamir

Fonte: Brasil de Fato