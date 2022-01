Fundo de População da ONU e DF se unem em projeto contra violência de gênero

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o governo do Distrito Federal (DF) firmaram parceria para uma cooperação técnica internacional com o objetivo de aprimorar as políticas públicas de enfrentamento à violência baseada em gênero.

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o governo do Distrito Federal (DF) firmaram parceria para uma cooperação técnica internacional com o objetivo de aprimorar as políticas públicas de enfrentamento à violência baseada em gênero. O projeto realizará um raio-x da atual rede de serviços para as mulheres que sofrem violência, buscará metodologias inovadoras e tem o objetivo de alcançar novas políticas públicas em defesa da equidade de gênero.

A cooperação técnica foi feita por meio da Secretaria da Mulher do DF e conta com apoio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores.

Ao total, serão investidos R$ 1,4 milhão na iniciativa. A ideia é apoiar o avanço das políticas públicas voltadas às mulheres no DF, para que os direitos e as expectativas delas sejam efetivamente incorporados nas ações do governo.

Além do diagnóstico da rede, serão feitas capacitações com os agentes públicos sobre a desigualdade de gênero e elaborados conteúdos que vão nortear o desenvolvimento de projetos, especialmente aqueles voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a representante do Fundo de População da ONU, Astrid Bant, o projeto tem um grande potencial de alavancar os esforços em defesa do enfrentamento à violência de gênero.

“A parceria com o Governo do Distrito Federal permitirá que seja feito um amplo diagnóstico das estratégias necessárias para fortalecer a rede de proteção às mulheres e meninas da região, principalmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade. Desta forma, a cooperação técnica vai permitir que sejam desenvolvidas ações de enfrentamento direto à violência baseada em gênero, como o aprimoramento de políticas para as mulheres, capacitações e inserções no mercado de trabalho, colaborando para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para que ninguém fique para trás”, afirmou.

Para a secretária da Mulher do Distrito Federal, Ericka Filippelli, a iniciativa ampliará as políticas públicas que garantem a promoção dos direitos femininos e o enfrentamento de todos os tipos de violência contra mulheres e meninas, além de possibilitar a inclusão no desenvolvimento social, econômico, político e cultural. “A expectativa, ao final do projeto, é de que sejam implementadas ações intersetoriais e que avancemos na Agenda de Políticas Públicas, voltadas às mulheres do DF, de modo que as necessidades, os direitos e as expectativas deste público sejam efetivamente incorporados às políticas do nosso governo”, afirmou a secretária.

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(05-01-2022)