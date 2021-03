Este es mi lugar

Estoy ya en el lugar más seguro. El lugar adonde pertenezco. La hoja me contiene y me guarda. Toda mi seguridad consiste en esta certeza. Aquí están todos mis pasos. Mi trayectoria de vida entera. Mis sueños y proyectos. La reconciliación que alcancé a tener conmigo mismo. Los afectos que me sostienen.

Esa sensación sin igual de ser querido por gente que quiero y que me apoya. Agradezco esas expresiones de reconocimiento. Sin ellas no sabría si estoy en el rumbo correcto. Este espacio mínimo es todo lo que necesito. Esto es todo lo que soy. Unas letras que caen y juegan en el piso. El piso es la hoja que me lleva a todas partes.

Está pegada a la planta de mis pies. Está pegada en mi cara, en mis manos, en mis ojos, en mi piel, en el aire que respiro. Es la historia que soy y que llevo adonde voy. Una historia inconclusa que florece y se oscurece y vuelve a brillar.

Resplandece a veces y otras se esconde. ¿Adónde? En un pasado que va y viene y pasa como un río y me río y lluevo. Entonces respiro y veo. De nuevo. Otra vez. Empezando siempre. La eterna aventura del vivir. Un día por vez. ¡Gracias!

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/