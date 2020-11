Por Adélia Prado

Minha

mãe achava estudo

a coisa mais fina do mundo.

Não é

A coisa mais fina do mundo é o sentimento.

Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,

ela falou comigo:

“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.

Arrumou pão e café , deixou tacho no fogo com água

quente.

Não me falou em amor.

Essa palavra de luxo.