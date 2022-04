Encontro Preparatório do Rio de Janeiro para Conferência Popular pelo direito à Cidade

TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA – Trilhando um caminho para a promoção da saúde integral – Segunda-feira, 25 de abril, às 14h

Transmissão ao vivo pelo canal: https://youtu.be/z2IrYgqu2cI

Nessa Roda de Conversa será apresentado um panorama sobre a Terapia Comunitária Integrativa e suas interfaces com as políticas sociais, em especial com a saúde, educação, assistência social e direitos humanos. Também será abordado o processo formativo para ser Terapeuta Comunitário.

Palestrantes:

Maria Lucia de Andrade Reis – Terapeuta Comunitária, autora do Livro “Quando me encontrei, voei.”

Milene Zanoni da Silva – Presidenta da Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa

Mediadora:

Selma Hinds – Terapeuta Comunitária, coordenadora do Movimento Integrado de Saúde Comunitária RJ

Apoios:

LICRID – Laboratório de Imagem e Criação em Dança – EEFD/UFRJ

CDC – Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ

Canal YouTube Helenita Sá Earp Site

Veja também a programação no Calendário Nacional de Eventos da CPDC: https://tinyurl.com/4tr7dssh