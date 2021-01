Em Dia Internacional da Educação, ONU celebra resiliência em razão da pandemia

As Nações Unidas marcaram em 24 de janeiro o Dia Internacional da Educação. Em mensagem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o fechamento de escolas e a interrupção causada pela COVID-19 afeta a todos, especialmente alunos, professores e as famílias dos estudantes.

Guterres afirmou que neste terceiro Dia Internacional da Educação, a homenagem deve ser à resiliência das pessoas que em meio a uma pandemia foram obrigadas a deixar de frequentar as escolas, universidades e outras instituições de ensino que tiveram que fechar suas portas.

Para o secretário-geral, a suspensão das aulas presencias levou a inovações no aprendizado, mas também frustrou esperanças de um futuro melhor entre os mais vulneráveis. Por conta disso, o lema da data em 2021 é Recuperar e Revitalizar a Educação para a Geração da COVID-19.

Guterres lembrou que “a educação é fundamental para ampliar oportunidades, transformar economias, combater a intolerância”, proteger o planeta e cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Cooperação – Segundo a ONU, mesmo antes da crise do coronavírus cerca de 258 milhões de crianças e adolescentes estavam fora da escola, a maioria meninas. E mais da metade dos alunos com 10 anos de idade em países de baixa e média rendas não conseguiam aprender a ler um texto simples.

Para Guterres, este ano é o momento de reverter este quadro e garantir a reposição total do fundo da Parceria Global para a Educação e fortalecer a cooperação educacional em nível mundial.

UNESCO – Em comunicado, a UNESCO revelou que mais da metade da população mundial ainda está afetada pelo fechamento parcial ou total das escolas. No ano passado, a pandemia causou a suspensão e o fechamento das escolas, afetando 1,6 bilhão de estudantes em mais de 190 países. Com a segunda fase de contaminações em massa do vírus, cerca de 1 bilhão de alunos continuam sem aulas presenciais.

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(25-01-2021)