El poema que soy

Lo vivo andando

Lo hice yo y lo anido ahora

Es lo que hago y por donde ando.

Andando hoy por la peatonal de Cabo Branco me vino esto

Los cuentos que cuento

Que fui contando para mí y compartiendo

Me anidan, me acogen, me guardan.

La belleza que veo me anima

Son formas que me alegran.

Luna mar

45 años atrás, un 8/12, llegaba yo a Brasil.