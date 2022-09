“É terrível viver com medo”

A frase é do último androide, no fime Blade Runner-O caçador de androides. Não têm como não vir para os dias de hoje, e talvez para qualquer tempo, para trazer algumas reflexões vivenciais a este respeito.

Medo de que? De não pertencer. De sermos excluídos ou excluídas. Qual foi o “crime” do PT e de Lula? O de ter trazido para dentro da sociedade, milhões de brasileiras e brasileiros que morriam de fome, no analfabetismo, na ignorância do seu próprio valor. As pessoas que trabalham tinham os seus direitos resguardados.

Não posso deixar de expressar a minha esperança de que o Brasil que trabalha, o Brasil decente, o Brasil humano, tenha aprendido a diferenciar a realidade da mentira. A história, do fazer de conta. A perseguição política descarada e atroz, do acolhimento.

Temos a oportunidade de demonstrar para nós mesmos, mesmas, que temos algum amor à vida. Não temos muito tempo. Não importa qual a nossa idade. Num instante a vida se vai. Já passou. Que tenha valido a pena! Que tenhamos deixado um rastro de luz por onde passamos!