Congresso da Terapia Comunitária Integrativa 2023

CUIDO, ME CUIDO, NOS CUIDAMOS, uma frase que resume a importância dos cuidados solidários e da ética do cuidado. O cuidado consigo, com outros e com o mundo evidencia a importância da interdependência humana e da responsabilidade ao cuidado.

Os cuidados solidários são temas importantes na Terapia Comunitária Integrativa, pois promovem uma abordagem mais humanizada e inclusiva, que valoriza a diversidade, a solidariedade e que incentiva a participação ativa de todas as pessoas e das comunidades no processo de cuidado. Essa abordagem enfatiza a importância da empatia, do respeito e da responsabilidade pelos outros como valores primordiais.

Ao promover a ética do cuidado e os cuidados solidários, a Terapia Comunitária Integrativa busca criar um ambiente terapêutico que valoriza a importância do cuidado mútuo, a circularidade do afeto, do respeito à diversidade, reconhecendo que todos são responsáveis pelo bem-estar das pessoas e das comunidades em que vivem, além de criar uma rede de apoio e cuidado que se estende por todo o mundo.

A temática da inclusão e dos cuidados solidários do XII CONGRESSO BRASILEIRO, IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA & I ENCONTRO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA SOCIAL, poderá contribuir para a reflexão sobre a importância desses aspectos na abordagem terapêutica e na promoção da saúde mental e emocional das pessoas, famílias e comunidades.

O Congresso será um espaço para compartilhar experiências e conhecimentos sobre a inclusão e os cuidados solidários, incentivar a prática desses cuidados nas comunidades e fortalecer a cultura de solidariedade e empatia na sociedade.

Fonte: Congresso TCI 2023