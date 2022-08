Milhares de peregrinos poloneses – e ucranianos – se dirigem a pé em peregrinação ao Santuário de Jasna Gora, recordou o Papa ao saudar os poloneses. Aos fiéis de língua portuguesa, pediu que “Nossa Senhora da Assunção nos guarde neste caminho de fé”.

Um convite do Papa para confiar o destino da Europa e do mundo a Nossa Senhora Negra. A ocasião, foi a saudação aos peregrinos de língua polonesa presentes na Sala Paulo VI para a Audiência Geral. O Papa recordou que nestes dias milhares de peregrinos se dirigem ao santuário de Jana Gora, entre os quais muitos ucranianos.

Saúdo cordialmente os poloneses. Nestes dias, milhares de peregrinos vão a pé ao Santuário de Jasna Góra, rezando pela paz e a reconciliação no mundo. Entre eles há muitos ucranianos que encontraram um lar hospitaleiro em seu país. Confiemos o destino da Europa e do mundo a Nossa Senhora Negra. Eu os abençoo de coração.

Francisco sempre alerta a não nos acostumarmos com as guerras, o que leva a nos esquecermos do sofrimento das populações vítimas dos conflitos. Neste sentido, os ucranianos voltaram a receber a atenção do Papa também na saudação aos peregrinos italianos:

O meu pensamento, como sempre, vai para a Ucrânia: não esqueçamos aquele povo martirizado.

E aos peregrinos de língua portuguesa, o pedido para que Nossa Senhora da Assunção nos guarde no caminho de fé. Recordando que a Solenidade da Assunção será celebrado no Brasil no próximo domingo:

Caros peregrinos de língua portuguesa, bem-vindos! Este período de verão, para muitos um tempo de férias, seja para todos nós uma oportunidade de maior aproximação a Jesus Cristo. Ele põe a sua mão sobre nós, fortalece-nos e anima-nos a procurá-Lo nos idosos e nos pobres. Que Nossa Senhora da Assunção nos guarde neste caminho de fé. Deus vos abençoe!

