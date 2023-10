¿Como parar la guerra si la guerra no para?

Desde que yo era niño escucho hablar de la guerra. Guerras mundiales. Israel y países árabes. Palestina.

Estoy cansado. No quieren la vida. Yo quiero la vida. Estoy cansado de tener que vivir a la defensiva. Creando un mundo donde yo pueda vivir. Lo voy a tener que seguir haciendo. ¿Qué hice y qué hago para vivir en este mundo que no se cansa de matar?

Me pongo a mirar hacia lo que amo, lo que me hace feliz, lo que me hace bien. Es una lucha desigual. Esta mañana pensaba en esto. ¿Qué ha sido de mi felicidad? ¿Me olvidé de ser feliz? ¿Dónde quedaron mis momentos de alegría? Pienso en las personas que amo, y aún en aquellas que veo por la calle, y que sonríen. Recuerdo la vista del mar y las jóvenes jugando al voley de playa. Los poemas como el Rubaiyat, donde respiro eternidad. Oigo el canto de las aves. Canto una canción en mi corazón. Respiro hondo. Se puede seguir. Hay que elegir, siempre. ¿Qué quiero? No me van a ganar.

Ilustración: “El tejido del universo”