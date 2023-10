La vida al alcance. La vida vivida. La vida que de hecho vivo.

La belleza que me rodea y que veo cuando miro por la ventana. Este y no otro son mis objetivos. Lo distante e inalcanzable, lo inexistente, normalmente son fuente de ansiedad. El mundo vivido se compone de cosas más bien placenteras. Estas imágenes me alegran y animan. Esto ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir.

Lo que me alcanza venido desde lejos más bien me asusta o me preocupa, cuando no me lastima. Vivo una vida bien delimitada y allí me muevo. Mi energía y mi disposición están en ese ámbito. Lo que escribo, las veredas por donde ando, los libros que leo, los árboles que veo, la vista de la playa y el mar en medio de las palmeras, el barranco a lo lejos, las personas que pasan y que de vez en cuando impactan con su belleza. La comunidad de la que formo parte. Todo esto es un número bien definido de espacios que en realidad es un único espacio.

Cuando me mantengo centrado en lo mío va todo bien, aunque no vaya todo bien. Que haya enfermedad o muerte o sufrimiento no oscurece el hecho de que este es el mundo donde soy eterno y entero. Aquí las cosas ocupan su debido lugar. Querer, voluntad, placer, ser, son posibles sobre todo en este espacio, aunque no solamente aquí. Comunidad es el lugar de la vida, y es interna y también externa. En realidad, es cuando existe y si es que existe. La dispersión, al contrario, es lo que tiende a disipar la presencia. Todos mis escritos son un solo escrito, tienen un único propósito: recomponer la unidad. Todo mi trabajo en las distintas áreas de actuación ha tenido y sigue teniendo un único objetivo: rehacer mi unidad. Recomponer la totalidad del ser que soy.