Comitês Populares de Luta do PT lançam ‘Campanha do Primeiro Voto’

Mobilização de adesão aos jovens promove encontros, eventos com música e eventos descontraídos; Confira o calendário de abril

Os Comitês Populares de Luta do PT lançam a Campanha do Primeiro Voto para engajar jovens brasileiros sobre a importância de tirar o título de eleitor e ajudar a livrar o país de Bolsonaro.

Para tirar o título de eleitor, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e seguir as orientações. O prazo final para efetuar os procedimentos é até o dia 4 de maio, no seguinte endereço.

O objetivo da mobilização é promover encontros com a juventude para informar sobre como proceder para tirar o título e também esclarecer sobre a participação política dos jovens.

A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, convidou a juventude brasileira para aderir à campanha e mudar o rumo do Brasil (veja no vídeo abaixo).

“Queremos que a juventude desse país tenha voz e possa influenciar nos destinos da nação”.

A secretária Nacional de Juventude do PT, Nádia Garcia, também dá o recado sobre a importância da participação dos jovens na luta para melhorar a vida dos brasileiros e brasileiras.

“A campanha do meu 1º voto foi lançada no 5º Congresso Nacional da Juventude do PT para conscientizar a juventude sobre a importância da sua participação política. Mais de 5 milhões de jovens, entre 16 e 24 anos, podem votar neste ano no Brasil’.

Calendário de Abril de atividades

03 a 09 de abril – Campanha primeiro voto

Campanha primeiro voto 10 a 16 de abril – Campanha de Regularização de Títulos e PT Solidário Enfrentamento à fome e contra a PL do Veneno

Campanha de Regularização de Títulos e PT Solidário Enfrentamento à fome e contra a PL do Veneno 17 a 23 de abril – Campanha de Regularização de Títulos e Ações Comitê Popular de Luta

Campanha de Regularização de Títulos e Ações Comitê Popular de Luta 24 de abril a 01 de maio – Campanha de Regularização de Títulos e Defesa do Trabalho e do Emprego

Divulgue a campanha nas suas redes sociais também.

O material de divulgação pode ser baixado na Clique e Baixe na Casa 13.

Aqui, o tutorial sobre o primeiro voto.

Fonte: PT

(05/04/2022)