Comitê Popular de Luta: povo mobilizado por democracia e mudanças

Na festa de seus 42 anos, o Partido dos Trabalhadores anunciou uma nova experiência partidária para contribuir com a defesa e o aprofundamento da democracia no país. Os “comitês populares de luta”, criados para organizar a mobilização de todas as pessoas dispostas a contribuir para transformar a vida do povo brasileiro.

“É preciso criar um forte e organizado movimento capaz de sustentar, nas ruas, um Programa Popular de Reconstrução e Transformação do Brasil”, defende o partido. O projeto inicial prevê a criação de 5 mil comitês de luta até maio em locais de moradia, de trabalho e também por meio das redes sociais.

“O Brasil precisa do PT e nós precisamos mostrar que estamos à altura do desafio. Eles não vão entregar facilmente o que tomaram por meio do golpe, da perseguição judicial a Lula em cumplicidade com a mídia, da indústria das fakenews”, afirmou Gleisi em seu pronunciamento durante o evento. “Precisamos, principalmente, organizar e mobilizar as forças populares a partir da base”, disse.

“Esta é a grande novidade que estamos anunciando neste aniversário; o lançamento dos Comitês Populares de Luta. Este projeto foi organizado pelos companheiros e companheiras das Secretarias de Organização, de Movimentos Populares, Comunicação, Formação Política e pela nossa Escola Nacional de Formação, que recebem meu profundo agradecimento”, anunciou a presidenta nacional do PT.

De acordo com Gleisi, os Comitês Populares de Luta remetem às origens do PT, aos núcleos de base construídos no chão das fábricas, nas escolas, nas comunidades de base, que foram a energia vital da formação e crescimento do partido. “Agora estamos propondo que os comitês sejam formados em conjunto com os movimentos sociais que já trabalham conosco nesta inciativa”, reafirmou.

FAÇA DOWNLOAD DA CARTILHA

A partir de hoje, uma cartilha está disponível no site do partido com todas as orientações necessárias à formação e ao funcionamento dos comitês (veja acima). A cartilha orienta como construir um Comitê Popular, onde pedir orientação sobre sua organização e, ainda, como ter acesso à informações.

O documento também sugere um conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas pelos comitês para promover a interação com as comunidades. No dia 13 de março, começam as inscrições para a Jornada de Formação Nova Primavera 2022, com o objetivo de qualificar e ajudar as pessoas na organização dos Comitês Populares de Lutas.

Além das informações próprias, os comitês serão abastecidos semanalmente com conteúdos, orientações e campanhas. Na página da Escola Nacional de Formação Política do PT, estarão disponíveis as atividades de formação previstas.

Os comitês terão acesso à informações, como conteúdos jornalísticos, artigos, materiais didáticos e vídeos no site do PT, na Casa 13, na Fundação Perseu Abramo e no Instituto Lula. Ainda, os comitês terão acesso a textos para desmentir as fake news bolsonaristas.

Fonte: PT

(11/02/2022)