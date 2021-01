CNBB Norte 1 envia sopros de vida para o interior do Amazonas

Por Padre Modino

Na madrugada desta terça-feira chegavam a Manaus, após vários atrasos provocados pela burocracia, 101 cilindros de oxigênio, que imediatamente foram distribuídos para diferentes municípios do interior.

Cuidar da vida deve ser a missão fundamental daqueles que querem caminhar com Deus. O Regional Norte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, lançava no dia 15 de janeiro a campanha “Amazonas e Roraima contam com sua Solidariedade”, que tem mobilizado católicos e pessoas de boa vontade de todos os cantos do Brasil e diferentes países do exterior.

A demanda por oxigênio é muito alta no Estado do Amazonas, nem só em Manaus, como também no interior do Estado. São muitas as pessoas que se debatem entre a vida e a morte por falta de oxigênio. Os números oficiais, coletados semanalmente pela Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM, dizem que na última semana, nos munícipios que fazem parte do Regional Norte 1, que engloba uma população de aproximadamente 4,5 milhões de pessoas, foram contagiadas 19.222 pessoas e teve 950 óbitos confirmados por Covid-19. Para se fazer uma ideia da gravidade da situação é como se na última semana tivessem morrido 45 mil pessoas por Covid-19 no Brasil todo.

Dois dos munícipios beneficiados pela campanha foram Manacapuru, que precisa de 150 cilindros por dia, e Tefé, que atualmente está com uma demanda diária de 40 cilindros, que estão entre os mais atingidos pela pandemia no Estado do Amazonas. Representantes das prefeituras, ao receber os cilindros doados mostravam as dificuldades que estão sendo vivenciadas nessas cidades. No caso de Tefé, Ricardo Vieira, reconhecia que o trabalho é árduo. Todos os dias estão aumentando os casos no município, o que, segundo ele, demanda da população a toma de consciência da necessidade de ficar em casa. A logística para o traslado dos cilindros é muito complicada. No caso de Tefé só é possível por via fluvial e aérea, o que eleva os custos e provoca demoras que às vezes tem consequências fatais.

Francisco Lima, secretário executivo do Regional Norte 1 da CNBB, que em nome dos bispos do Regional recebeu a doação, disse que “tem havido bastante solidariedade por parte da Igreja do Brasil, também de outras instituições”. Segundo ele, receber esses 101 cilindros de oxigênio é motivo de “muita alegria, sinal de esperança em meio a essa situação”. Nessa doação tem que ser destacado a importância que tem para as prefeituras o fato de receber os cilindros, que tem um alto custo, pois esses cilindros poderão ser recarregados, facilitando a atenção aos pacientes. De fato, essa falta de cilindros está sendo um dos grandes problemas nas últimas semanas no estado do Amazonas.

Além do oxigênio, a campanha “Amazonas e Roraima contam com sua solidariedade”, tem ajudado, segundo o secretário executivo do Regional Norte 1 da CNBB, com a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e outros materiais de segurança para os profissionais de saúde, que em muitos municípios sofrem pela escassez. Em entrevista à Rádio Rio Mar, da Arquidiocese de Manaus, Francisco Lima agradeceu “a todos aqueles que têm colaborado, a todos aqueles que têm doado”. Um desse doadores foi o Papa Francisco, que junto com sua preocupação e oração, manifestada na audiência pública da semana passada, já enviou uma doação econômica para a região.

Francisco Lima afirma que “nós estamos buscando outras alternativas de como poder amenizar a dor da nossa gente, a dor do nosso povo”, mesmo sendo consciente de que a doação que chegou é “uma quantidade insuficiente para a demanda que a gente tem aqui no Amazonas”. De fato, o local onde os 101 cilindros foram distribuídos em pouco mais de uma hora, teve uma longa fila de veículos de diferentes municípios do interior do Estado do Amazonas à procura de cilindros, uma missão árdua diante da escassez, claramente existente.

O secretario executivo do Regional Norte 1 disse que as pessoas podem continuar ajudando, pode ser a través da conta do Regional, assim como de campanhas que estão acontecendo em algumas dioceses e prelazias. “As nossas dioceses e prelazias estão atentas a essas realidades, e elas têm procurado na medida do possível ir somando forças, é uma rede de solidariedade que vai se formando”, segundo Francisco Lima. Ele agradeceu a ajuda do Instituto Philantropia Inteligente, que enviou uma parte dos cilindros e da Força Aérea Brasileira, que fez o traslado desde Belo Horizonte. São muitas mãos solidarias nesta campanha, segundo Lima, que também conta com a ajuda organizativa da Articulação Regional da Caritas Brasileira.

