Centrais sindicais e movimentos populares agendam atos pela democracia e por eleições livres

As centrais sindicais e os movimentos populares agendaram uma nova rodada de mobilizações de rua. Desta vez, a pauta é a defesa da democracia e a realização de eleições livres. A iniciativa é uma reação às declarações do presidente Jair Bolsonaro(PL) contra as urnas eletrônicas, ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema eleitoral brasileiro. Entram na pauta também as denúncias contra a inflação e a insegurança alimentar.

O calendário de mobilizações começa nesta terça-feira(02), em Brasília, com a reunião da Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral. A reunião, que contará com a presença de diversas entidades, será com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco(PSD-MG), para demonstrar a importância de defender o sistema eleitoral brasileiro

Na sequência, no dia 11 de Agosto, haverá a retomada das ações da Campanha Fora Bolsonaro, com o lema “em defesa da democracia e por eleições livres”. O movimento ganhou força em 2021, ao pedir o impeachment do presidente e denunciar a negligência do governo durante a pandemia.

No mesmo dia, também há um chamado para outro ato, em que será realizada a leitura da “Carta aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”. O documento foi redigido por ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo(FADUSP), divulgado na semana passada e já conta com mais de 600 mil assinaturas.

Para falar destas mobilizações, o programa Central do Brasil recebe, nesta segunda-feira(01), na Entrevista Central, Milton Rezende. Ele é Secretário de Relações com os Movimentos Sociais da Central Única dos Trabalhadores(CUT) e fala sobre os preparativos desta agenda de manifestações.

Sobre o ato desta terça-feira(02), em Brasília, ele destaca que diversos movimentos estão envolvidos nesta agenda. “Foi uma articulação feita com o presidente do Senado sobre a necessidade de reforçar a democracia e o sistema eleitoral brasileiro”, explicou.

“Esses atos são abertos para quem tiver na linha da democracia, contra a violência, contra a miséria e em defesa do processo eleitoral nesse país”, pontuou Milton, convocando a população.

Na reportagem, o programa destaca que trabalhadores negros e pardos são as maiores vítimas de acidente de trabalho, de acordo com estudo produzido pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia.

No Embarque Imediato, Alessandra Mello, presidenta do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, denuncia a precarização e o atraso de salário para os trabalhadores de veículos tradicionais no estado.

A Parada Cultural indica o trabalho da Companhia de Teatro de bonecas “As caixeiras”, fundada em 2007, em Brasília.

