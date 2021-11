Celebração do Dia da ONU no Brasil discute presente e futuro que queremos

A ONU Brasil realizou um debate online com o tema Recuperação da pandemia de COVID-19: solidariedade e união para um mundo melhor. O evento marcou os 76 anos de criação das Nações Unidas, conhecido como o Dia da ONU.

A ONU Brasil realizou, na segunda-feira (25), um debate online com o tema Recuperação da pandemia de COVID-19: solidariedade e união para um mundo melhor. O evento marcou os 76 anos de criação das Nações Unidas, conhecido como o Dia da ONU, e foi transmitido pelo YouTube da ONU Brasil.

Com o mote “Vamos falar sobre o futuro?”, o evento teve participação da presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro; da nutricionista e membro da Rede de Mulheres Negras para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Redessan), Beatriz Blackman; da advogada e co-fundadora da Rede Sul Americana para Migrações Ambientais, Erika Pires Ramos; e de Francine Lemos, diretora executiva do Sistema B. A mediação foi feita pela jornalista Aline Midlej.

Solidariedade – “Para falar do futuro, precisamos discutir o presente”, destacou a coordenadora residente do Sistema ONU no Brasil, Silvia Rucks, ao falar, na abertura do debate, sobre os desafios enfrentados pelo mundo e o roteiro traçado pelas Nações Unidas para solucioná-los.

A pandemia de COVID-19 e as múltiplas crises trazidas por ela, os conflitos, o aumento da pobreza e da fome e a emergência climática são apenas alguns dos desafios compartilhados pela humanidade. “Nenhum país, por maior que seja, é capaz de resolver esses problemas sozinho”, lembrou Rucks, ao destacar o papel desempenhado pela ONU no mundo.

A coordenadora da ONU no Brasil reforçou que a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) apontam as soluções para estes e outros problemas que requerem ações conjuntas e integradas, considerando as dimensões econômica, social e ambiental. “A solidariedade é o único caminho possível”, lembrou Rucks, ao citar a mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para a data.

“A ONU foi criada há 76 anos como um farol de esperança para a humanidade em um período conturbado de nossa história. A paz, o desenvolvimento, os direitos humanos e oportunidades para todas as pessoas foram os valores destacados na Carta das Nações Unidas e são esses valores que nos guiam até hoje”, afirmou, ao homenagear todos os servidores do sistema ONU.

Ainda na abertura do evento, o secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, destacou o papel do país na criação da ONU. “O Brasil muito se orgulha de ser membro fundador desta instituição”, afirmou.

Carvalho Neto apontou o resgate dos princípios de solidariedade da ONU como o caminho para enfrentar os desafios atuais. “A crise sanitária evidenciou que é no diálogo, na articulação e na cooperação que residem as bases para a solução de problemas comuns”, disse.

Desafios da retomada da educação – A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, refletiu sobre a volta às aulas e as lições da pandemia para a educação pública. Ela defendeu uma agenda emergencial para lidar com o desafio de retomada presencial pelos mais de 40 milhões de alunos de educação básica no Brasil.

Maria Helena lembrou que o retorno às escolas ainda é muito desigual no Brasil e defendeu ênfase nas condições físicas – incluindo conectividade – e sanitárias do ambiente escolar e na valorização e formação de professores para gerar um “reencantamento com a escola” como estratégia prioritária para barrar os retrocessos para a educação neste momento.

Combater a fome – A nutricionista Beatriz Blackman tratou da importância de uma alimentação saudável para a soberania e segurança alimentar.

Atualmente, quase 20 milhões de brasileiros passam fome. Para a representante da Redessan, a solução passa pela quantidade de alimentos disponíveis e pela qualidade da alimentação a que se tem acesso.

Segundo a nutricionista, uma alimentação saudável precisa estar disponível localmente nos pontos de vendas e ser acessível economicamente às famílias. Além disso, é importante uma educação nutricional nas escolas para que as crianças aprendam desde cedo o que é uma alimentação saudável.

“A lógica dos sistemas alimentares hoje é a lógica do alimento-mercadoria”, afirmou Beatriz Blackman. “Precisamos mudar o paradigma, considerando a alimentação como direito humano”. ​​Ela defendeu ainda políticas de reforma agrária, feiras que ligam produtores e consumidores, circuitos curtos de distribuição para os alimentos e diálogo com movimentos sociais.

Deslocados pelo clima – Convidada para falar de meio ambiente, a advogada Erika Pires Ramos lembrou que a mudança climática já está afetando diretamente a segurança alimentar. “A questão ambiental está relacionada com outras questões. O clima tem relação direta com economia, política, cultura, território”, destacou.

Ela lembrou que a mudança climática não afeta a todos, mas não da mesma maneira: são os mais vulneráveis os que mais sofrem com seus efeitos, mesmo tendo sido os que menos contribuíram para afetar o funcionamento do clima.

“A mudança climática é o fator que mais provoca deslocamentos hoje, alterando o padrão e a escala da mobilidade”, relatou a advogada, ao falar sobre os refugiados do clima. Ela explicou que a mudança climática é também o fator que mais contribui para desastres, levando ao desaparecimento de territórios por elevação do nível do mar, salinização da água doce e eventos extremos, como secas e chuvas. Só no ano passado, o Brasil teve mais de 300 mil pessoas deslocadas por fatores ambientais, a maioria por inundações.

Erika Ramos considera que a migração deve ser encarada como uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas e que, por isso, deve ter estratégias preventivas e soluções de longo prazo, que garantam a permanência e os modos de vida das pessoas em seu território.

Neutralidade de carbono – A diretora executiva do Sistema B encerrou o painel destacando o papel de líderes empresariais na construção de um sistema econômico mais inclusivo e sustentável. Francine Lemos lembrou que a Década da Ação da ONU convoca empresas a se movimentarem por soluções.

Ela destacou o papel essencial do setor privado para uma economia de baixo carbono. Para engajar líderes, o Sistema B busca fazer a ponte entre as evidências científicas e ações práticas que podem ser tomadas por empresas. Uma dessas iniciativas é antecipar a neutralidade de carbono para 2030 – 20 anos antes do marco de 2050.

“Acho que todos temos um papel. Não dá para falar do ponto de vista individual, porque é um problema sistêmico. Portanto, a solução só vai acontecer se conseguirmos mobilizar os diversos atores”, afirmou.

Ampliando a mensagem – Ao encerrar o debate, a mediadora convocou o público do evento a se mobilizar e reverberar as mensagens e temas discutidos em seus círculos pessoais e profissionais. “Vamos encontrando, cada um, dentro do que pode, instrumentos de transformação, que a gente seja a mudança que a gente quer pro mundo e que a gente tenha um olhar mais atento ao outro”, convidou Aline Midlej.

Assista ao evento na íntegra