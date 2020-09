Campanha da OPAS incentiva apoio mútuo contra o estresse na pandemia

As comunidades devem apoiar seus membros para ajudá-los a lidar com o estresse durante a pandemia de COVID-19, disse a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) antes do lançamento de sua campanha anual da Semana do Bem-Estar, que vai de 12 a 19 de setembro deste ano.

A Semana do Bem-Estar 2020 destaca a campanha “Juntos Somos Mais Fortes”, que visa conscientizar sobre a saúde mental, a participação comunitária e a fornecer ferramentas e informações para promover o apoio psicossocial em tempos difíceis.

A campanha foi lançada no Caribe, em julho deste ano, pela OPAS em colaboração com o Banco de Desenvolvimento do Caribe.

A iniciativa pede às pessoas que “observem, escutem e se conectem” com outros para ajudá-los a manejar situações de muito estresse e vinculá-los aos serviços de apoio. As pessoas também podem usar seus próprios pontos fortes e habilidades para ajudar os vizinhos da maneira que puderem.

“Cada um de nós tem pontos fortes que podem nos ajudar a enfrentar os momentos difíceis”, disse a diretora da OPAS, Carissa F. Etienne.

“Vamos buscar maneiras de colocar essas habilidades em bom uso para apoiar aqueles ao nosso redor – especialmente aqueles que mais precisam, incluindo pessoas que perderam entes queridos ou estão enfrentando fardos e barreiras que existiam muito antes da pandemia, mas que pioraram por causa dela”.

A campanha distribuiu materiais sobre primeiros socorros psicológicos, uma resposta humana, solidária e prática a uma pessoa que está sofrendo e pode precisar de apoio. Além disso, incluiu considerações especiais sobre segurança e prevenção de doenças enquanto se fornece ajuda durante a pandemia de COVID-19.

Semana do Bem-Estar

Desde o seu início em 2011, a Semana do Bem-Estar tem feito um chamado à ação para combater as doenças não transmissíveis e fazer da escolha saudável a opção mais fácil. Em 2018, a campanha se expandiu de um foco na doença para destacar como a promoção da saúde é essencial no nível comunitário.

A campanha não se concentra apenas na prevenção, mas também no apoio ao empoderamento e engajamento de indivíduos, construindo comunidades saudáveis e facilitando a colaboração, ao mesmo tempo que promove a saúde.

Países e territórios nas Américas também realizarão seus próprios eventos nacionais e locais da Semana do Bem-Estar.

Fonte: Nações Unidas – Brasil