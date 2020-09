Un viaje para aliviar el peso del equipaje. Formación en Terapia Comunitaria Integrativa

El deseo de cuidar, sanar, ayudar y salvar a otros y otras son quizás los más difíciles de dejar si es que, en el proceso del viaje, no me doy cuenta que el viaje es mio y solamente mio.

Es cierto que durante el viaje me encontraré con muchas personas caminando en el mismo sendero. Personas que gentilmente me ofrecerán su compañía, su amistad y hombros donde apoyarme cada vez que me canse o sienta que puedo caer. Personas a las que les ofreceré mis manos y hombros cada vez que sientan que el camino se les puso cuesta arriba.

Al aceptar estos hombros amigos y al ofrecerlos, descubro la belleza de poder caminar sin miedo a lo desconocido. Descubro que no camino sola. Descubro que me acompañan muchos y muchas y, con el tiempo, aprendo a respetar mi ritmo y el de quienes me acompañan.

Tal vez parece incoherente decir que el viaje es solo mio cuando al mismo tiempo me rodeo de muchas y muchos en el camino, pero esa es la gracia de este viaje. Un viaje que realizo sola y al mismo tiempo acompañada. Un viaje donde aprenderé a valorar a quienes me entregan sus manos, sus hombros y experiencias de vida sin exigirme nada a cambio. Un viaje donde aprendo a compartir, generosamente, mis manos, mis hombros y experiencias de vida sin dejar a nadie en deuda conmigo.

Un viaje hacia lo más profundo y escondido de mi ser, donde al aceptar el desafio de recorrerme, me encuentro y en este encuentro acepto que muchas de mis creencias, teorías, dogmas y prejuicios pueden quedar atrás.

Será en este encuentro conmigo misma donde podré sacar de mi mochila el deseo de sanar, ayudar y salvar a otros, a otras.

Y, de una forma que no es fácil explicar, cuando dejo de cargar esos antiguos deseos, algo increíble sucede: se abren espacios para deseos nuevos y livianos. Se abren espacios para desear cuidarme, protegerme y sanarme y, al hacerlo, me doy cuenta que al cuidarme, cuido.

En este gran viaje aprendo a mirar como positivo los imprevistos, los errores, cambios y sorpresas que suceden durante el camino. Aprendo que el miedo, un gran aliado en otros viajes, en este puede ser re significado como aventura.

Sabré que he llegado cuando pueda mostrar a todos quienes quieran verlo, aquello que al inicio, por considerarlo frágil, guardé con tanto esmero.

*Psicóloga y Formadora en Terapia Comunitaria Integrativa

Fuente: NUTRAM- Salud Comunitaria

(06-09-2020)