Brasil Esperança realiza Grande Ato hoje (26), em SP; retransmitido pelo Facebook

Nesta segunda-feira, 26/09, em São Paulo, às 16h, teremos a Superlive do último Grande Ato Brasil da Esperança com Lula 13. Será um ato híbrido, com participações presenciais e intervenções virtuais de artistas, intelectuais e lideranças políticas e sociais.

O PT vai transmitir o evento em suas redes sociais e está convidando a todos para compartilhar em suas páginas de Facebook. A transmissão cruzada pelo Facebook só é possível com páginas, não permitindo perfis pessoais.

O prazo para participar da grande mobilização encerrou no dia 23/09/2022.

Fonte: PT

(21/09/2022)