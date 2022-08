Assista: Programa de Lula na TV traz propostas para melhorar a vida do povo

O segundo programa eleitoral de Lula para a tevê (assista abaixo) foi ao ar na noite desta terça-feira (30), destacando os absurdos preços do gás, dos combustíveis e da comida causados por Bolsonaro.

E apresentou quatro medidas que Lula vai adotar se voltar a ser presidente do Brasil:

– Garantir salário mínimo forte, com aumentos sempre acima da inflação;

– Voltar a investir em grandes obras, inclusive no Minha Casa Minha Vida, gerando milhões de empregos na construção;

– Lançar o Empreende Brasil, facilitando o acesso a crédito para micro e pequenas empresas, com novas linhas de crédito, melhores relações de trabalho e a retomada do Cartão de Crédito do BNDES;

– Criar o Desenrola Brasil, para renegociar as dívidas das famílias que recebem até 3 salários mínimos, com juros baixos, para limpar o nome do SPC e Serasa e reaquecer a economia.

No programa, Lula também levou uma mensagem de esperança para todos os brasileiros: “Essa inflação desenfreada, esse desemprego, o abandono que tomou conta do país, pra tudo isso tem jeito. Mas é preciso competência, sentimento e compromisso com o povo, coisa que esse presidente (Bolsonaro) não tem. Vamos virar essa página triste do Brasil e retomar o crescimento para todos. Já fizemos uma vez e, agora, vamos fazer melhor”.

