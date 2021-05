Este número especial da revista não poderia chegar às suas leitoras e leitores sem aquela substância essencial que constitui a sua razão de ser.

Uma ação baseada na esperança. Um olhar poético sobre o mundo, que restitui a unidade perdida. Uma valorização da vida cotidiana como lugar onde se criam vínculos, se fortalece a autoestima e se empoderam pessoas e comunidades.

Uma ênfase contundente na educação e na arte como ferramentas de desenvolvimento da humanidade. Sem educação seriamos mero rebanho. Sem arte seriamos meras máquinas. Lembrar neste momento que a vida e a humanidade são continuidades.

Golpes de estado como o de 2016, eleições viciadas como as de 2018, desgoverno genocida como o atual, sistema baseado em dinheiro e exploração da pessoa humana, são abominações que devem ser repudiadas e desfeitas.

Construir um mundo justo e solidário, amoroso. Essas e muitas outras que nos animam no dia a dia, são as razões desta revista. As razões da vida.