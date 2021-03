As Américas falam do retorno de Lula

Por César Locatelli

Aos irmãos do norte mais contidos em suas manifestações, Lula foi mais duro: “quando é que nós vamos tomar conta do nosso nariz? Quando é que eu vou acordar de manhã sem ter que pedir licença pra respirar para o governo americano?”

As Américas todas noticiaram e muitos, pode-se dizer, comemoraram a anulação dos processos de Moro contra Lula e sua histórica coletiva: um forte sopro de esperança para o sonho latino-americano de integração, a Pátria Grande.

Lula relembrou o incentivo ao Mercosul, a formação da Unasul e, ainda mais importante, deixou claro que não cabe na América Latina um país rico rodeado de pobreza: “nós construímos e fortalecemos o Mercosul. Nós construímos a Unasul, porque a gente queria criar um grande bloco econômico latino americano, um bloco de 400 milhões de habitantes, de um PIB razoavelmente grande, para negociar em condições de igualdade com a Europa”.

As reações da mídia dos EUA foram menos festivas do que nos países ao sul. Mas certamente alas do Partido Democrata e os democratas verdadeiros vibraram com a liberação de Lula da trama lavajatista: “como presidente, Lula fez um trabalho incrível para diminuir a pobreza no Brasil e defender os trabalhadores. É uma ótima notícia que sua condenação, altamente suspeita, foi anulada. Esta é uma importante vitória da democracia e da justiça no Brasil”, comemorou Bernie Sanders no Twitter.

Seguem-se 32 matérias jornalísticas, e seus links, publicadas pelos meios de comunicação, do norte ao sul das Américas.

1 Página 12, Argentina

“Fui vítima da maior mentira jurídica”, disse Lula e agradeceu a Alberto Fernández pelo apoio | bit.ly/3euSuLh

2 La Diária, Uruguai

“O sofrimento que os pobres estão passando é infinitamente maior do que o crime que cometeram contra mim”, diz Lula | bit.ly/3t4P2Lq

3 Eric Nepomuceno (Página 12)

“Lula de volta à arena” | bit.ly/3euovDy

4 Dario Pignotti (Página 12)

“Lula com direitos políticos: Brasil, um outro país” | bit.ly/2PXhpgF

5 Telesur, Venezuela

Grupo de Puebla celebra absolvição de Lula da Silva. | bit.ly/3ryMOnk

6 Últimas Noticias, Venezuela

Lula da Silva agradece a solidariedade de líderes mundiais | bit.ly/3eqm1WJ

7 El País, Uruguai

Lula deixa a candidatura em aberto e vai analisar uma “frente ampla” | bit.ly/3qxzDSt

8 Tiempo Argentino, Argentina

Lula da Silva: sabiam que estavam prendendo um inocente. | bit.ly/30Ae4WB

9 La Jornada, México

Lula convoca a ‘não seguir nenhuma decisão imbecil’ de Bolsonaro. | bit.ly/3t8I6wX

10 Diario Correo, Peru

Coronavírus no Brasil: Lula critica as “decisões estúpidas” de Bolsonaro na luta contra a pandemia | bit.ly/2OLzMnP

11 UYpress, Uruguai

Lula renasce e põe à prova a extrema direita militarista no Brasil | bit.ly/3vgKBiv

12 El Universal, Colômbia

Lula critica política “imbecil” de Bolsonaro | bit.ly/3eoZCJk

13 La Razón, Bolívia

Analistas: Lula desponta como o novo articulador da esquerda latino-americana | bit.ly/3bB3C7C

14 El Espectador, Colombia

Lula pede para que não sigam as “decisões estúpidas” de Bolsonaro diante da pandemia | bit.ly/3bBbQwz

15 El Clarin, Argentina

Brasil: Lula disposto a dialogar com banqueiros | bit.ly/3t2lJt8

16 El Mercurio, Chile

Lula em sua primeira aparição após condenações anuladas: “Fui vítima da maior mentira jurídica em 500 anos” | bit.ly/3rC97IJ

17 El Mercurio, Chile

Lula após recuperar seus direitos políticos: “Minha cabeça não tem tempo para pensar na candidatura em 2022” | bit.ly/30zbmRm

18 UYpress, Uruguai

“Fui vítima da maior mentira jurídica em 500 anos”, disse Lula | bit.ly/3rxybkd

19 La Nación, Argentina

Lula está de volta: atacou Bolsonaro e elogiou Alberto Fernández | bit.ly/2N6hqxt

20 Ultima Hora, Paraguai

Lula critica Bolsonaro e abre portas para alianças | bit.ly/3vhfVhp

21 La Tercera, Chile

Lula afirma ter sido vítima de uma “mentira legal” em sua primeira aparição pública após a anulação de suas condenações | bit.ly/3ldao6L

22 Common Dreams, EUA

Ressuscitado politicamente, Lula vai atrás da manipulação ‘imbecil’ de Bolsonaro da pandemia de Covid-19. | bit.ly/3l4M4Uu

23 La Presse, Canadá

Brasil Lula fustiga “decisões tolas” de Bolsonaro na COVID-19 | bit.ly/3bz5Zbc

24 The Washington Post, EUA

‘Lula’ do Brasil bate Bolsonaro, evita comentar sobre uma nova corrida presidencial | wapo.st/3qxzJJP

25 The Washington Post, EUA

O que o retorno de Lula à política pode significar para o Brasil | wapo.st/3vd09Ux

26 CNN, EUA

O ex-presidente brasileiro Lula ataca Bolsonaro enquanto seu caminho para um retorno político se abre | cnn.it/3t9fi7I

27 Associated Press, EUA

Lula critica Bolsonaro; Não esclarece se ele será candidato | bit.ly/3l6Pyps

28 Brasil Wire, EUALava Jato morre, Lula renasce: por trás da decisão do Supremo Tribunal Federal | bit.ly/3eCos8q

29 Democracy Now!, EUA

Isento de acusações de corrupção, Lula desafiará Bolsonaro na corrida presidencial de 2022 no Brasil? | bit.ly/2OeD2bN

30 Foreign Policy, EUA

Retorno de Lula à política representa problemas para Bolsonaro | bit.ly/3l7Umef

31 Alternet, EUA

Supremo Tribunal Federal abre a porta para um forte desafio, vindo da esquerda, ao presidente Bolsonaro | bit.ly/3l9khSN

32 Fair, EUA

New York Times falha ao examinar sua participação no “maior escândalo judicial” do Brasil | bit.ly/3bEIeyc

Fonte: Jornal GGN

(12-03-2021)