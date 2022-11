En amor. En colores. Educación por el arte. Imagen e idea

En el clima de animación creado por el gobierno de Lula ya iniciado, me permito compartir algunos descubrimientos que he realizado

La humanidad se crea, se hace, se construye diariamente, solidariamente, comunitariamente, cara a cara

Los trabajos voluntarios nos sacan de una especie de pozo o isla, una ilusión de una vida solitaria y sin propósito

El amor nos conecta, nos ilumina, nos moviliza, crea puentes, abre ventanas. Nos comunicamos con personas próximas o lejanas y, lo que es más importante, con nosotros mismos/as.

Se deshace la falsedad de una vida sin sentido

Un día por vez, un paso por vez. Así se camina. Así va yendo la vida.

Escribir recompone una sensación de unidad

Crear activa la fé en nosotros mismos/as.

En vez de meramente consumir o esperar, mirar hacia nuestro interior, vernos, ver la persona que somos, apreciar nuestras cualidades

La belleza de nuestra expresión, el tono de voz, el sentido de la presencia propia o ajena

La vida es fugaz.

Enraizarnos en el presente es saludable. Nos alimenta. Nos proyecta a un mañana o un en seguida o un más tarde o un momento siguiente, en el que florecerán los sueños que venimos plantando.

En amor es estar amando, amándome. El amor de mi vida está aquí conmigo. Me dejo penetrar sin resistencias por el amor, que me cose a lo eterno.

En colores es ir viendo lo que son cada uno de los sentimientos que me componen. Comprendo y me comprendo.

Rehago mi propia gramática. No hay una sola forma de decir las cosas sino incontables.

La muerte no es el horizonte. Fue apartado el imperio de la negatividad. Es tiempo de brillar. ¡Brillemos!

Arte es fundamental en el desarrollo de la conciencia. Es belleza. Es inserción activa en el día a día. Es construcción de papeles e identidades. Es salir de la masificación y despersonalización.

La vida no cambia con discursos. Cambia con actos, con acción.

El papel de la educación deberá ser nuevamente asumido por la sociedad en su conjunto. Deshacer los robots y las robots que se esconden en las redes sociales.

Anonimato no más. No más violencia. No más fuerza bruta. No más delincuencia política institucionalizada. No más bestialización.

El amor, el placer, la felicidad, la alegría, deben volver a ocupar un lugar central en la vida de las personas.

No se vive para la muerte. No se vive para un más allá. Se vive para un presente enraizado en el pasado y apuntando a un futuro construído a muchas manos.

Regramatizando. Repalabrizando. Rehaciendo la vida a todo instante.

La imagen nos transporta a un mundo sutil pero muy real. El tejido del universo. Nos mueve en dirección a objetivos que buscamos. Metas superiores.

Las palabras son sentidos. Colores. Sentimientos.

Empiezo por el arte.

El arte de reír.

El arte de vivir.

Encontrar siempre una salida posible.

Transformar las mayores dificultades en el mayor bien.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/