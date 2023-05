¡Hasta que llego aquí da un trabajo! Cruzar la sombra que hay entre las hojas. Pero ahora que ya llegué respiro hondo.

Alguien con mi foja de servicios… Hoy tomé consciencia de esto. ¡Alguien con mi hoja de servicios! Andar por la playa me trae de vuelta quien soy. Antes fue esta certeza: Lo que es sabido no necesita ser pensado, sino accionado. No absolutamente, pues todo fluye. Todo cambia. Hoy por ejemplo me levanté y me preparé para salir a caminar. Esperé. No necesito salir como un robot. Esperé. Puedo esperar y espero. Cuando fué la hora, salí. ¿Y qué hora fué esa? El sueño. Volví a dormir y salí cuando hubo esa rendija. Supe que era y es mi día de descanso. Hoy no trabajo. No cumplo órdenes. Sólo sigo lo que veo amarillo. La textura del universo.

Todos mis textos son un único texto. Son un solo y el mismo escrito. Por eso talvez ciertos intelectuales, o ciertas intelectuales, desde siempre me miraban de reojo. Gente partida. Gente que habla, habla, habla y no dice nada. O son lo contrario de lo que afirman. Tengo un sexto sentido para oler esta gentuza. No les tengo odio ni rabia. Son los que suben por la pirámide del éxito. Es la gente famosa, con poquísimas excepciones. Yo tuve un desempeño ejemplar en varios órdenes de la vida. Hoy veo mi obra. Tengo orgullo de mí. Ya me voy yendo, en cierto sentido inevitable. No me asusta la muerte, aunque confieso que no me gusta para nada. Lo que me asusta es la semi-vida. La vida no vivida. Lo que mucha gente lleva como si fuera normal. Esto es lo que combatí y sigo combatiendo.

Por eso sigo firme aquí. Dándole nomás a lo más valioso. La construcción colectiva. El lugar de cada uno, de cada una. Tengo noción clara de quien soy.

Ilustra: “El tejido del universo”