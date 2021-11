Agenda de rodas de Terapia Comunitária Integrativa no mês de novembro

Disponibilizamos a seguir, a agenda de rodas de TCI para o mês de novembro. Estas rodas são oferecidas na modalidade virtual, uma vez que ainda devemos obedecer as restrições impostas pela pandemia. Você pode acessar aquela roda que lhe convier, clicando no link aqui disponibilizado.

É uma atividade gratuita.

As rodas de TCI são oportunidades para que nos encontremos com pessoas. Fazer amizades. Falar do que nos incomoda. Encontrar forças para prosseguir, mais ânimo na jornada.

Veja aqui:

AGENDA NOVEMBRO21 TCI ON-LINE ABRATECOM APSBRA MS

Fonte: ABRATECOM-Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa