ABRATECOM participa de eleições no Conselho Nacional de Saúde 2021-2024

No mês de novembro a Abratecom participou ativamente de todas as atividades do Conselho Nacional de Saúde, que culminou no dia 11/11/2021 nas Eleições 2021-2024.

Foram intensas as vivências e articulações neste período e optamos por não estar entre o titular e suplentes, neste momento, mas conseguir 1 vaga na Comissão Intersetorial de Promoção, Proteção e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do CNS, o que será muito estratégico para a Terapia Comunitária Integrativa.

Estivemos no segmento dos USUÁRIOS, no subsegmento ENTIDADES OU MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES de USUÁRIOS DO SUS.

Este é o VÍDEO que nossas queridas Malu e Greice fizeram para nossa divulgação no CNS:

https://www.youtube.com/watch?v=8dlH2wqYY5c

Agradecimentos especiais:

@Malu @Maria Filha – Nossa titular e suplente

@Sarah por ter ajudado em todo o processo!

Fonte: ABRATECOM